ستوري نجوم كرة القدم.. شيتوس يعزف البيانو.. قميص إيهاب خلال.. والحضري في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات خلال آخر 24 ساعة عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر المدير الفني لمنتخب مصر 2005، وائل شيتوس، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" وهو يعزف البيانو داخل إحدى معسكرات منتخب مصر.

واستعرض عصام الحضري تدريباته داخل صالة جيم في أمريكا خلال رحلة مع أسرته.

وشارك لاعب الإسماعيلي، أحمد عادل عبد المنعم، صورة مع لاعبي الفريق وهم يرتدون قميص عليه صورة الراحل إيهاب جلال.

ونشر وسام أبو علي صورة من تدريبات النادي الأهلي مع بيرسي تاو استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني.

وشارك لاعب أرسنال، بوكايو ساكا، صورة له من مباراة أتالانتا في دوري أبطال أفريقيا.

واستعرض لامين يامال احتفاله بهدفه في مرمى موناكو بالجولة الأولى من دوري الأبطال.

ونشر إمام عاشور صورة مع محمود عبد المنعم كهربا وهما يؤديان التدريبات مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وشارك أحمد حجازي صورة له مع فريق نيوم السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" من إحدى المباريات.

ونشر لاعب ريال مدريد، جود بيلينجهام، صورة من تدريبات الفريق لمواجهة إسبانيول.

وشارك رياض محرز صورة من مباراة أهلي جدة الأخيرة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام".