نيمار يشارك في تدريبات الهلال قبل مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - شارك البرازيلي نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في التدريبات الجماعية للفريق، قبل مباراة الاتحاد، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي تقام مساء يوم السبت المقبل.

وظهر البرازيلي نيمار في تدريبات نادي الهلال الجماعية اليوم، وذلك من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، بعد التعافي بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به في الركبة، بقطع في الرباط الصليبي، والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في المسابقات المحلية والقارية.

ومن المقرر أن يغيب نيمار عن المشاركة في مباراة الهلال أمام الاتحاد في مسابقة دوري روشن للمحترفين، وذلك بسبب عدم جاهزية اللاعب الفنية والبدنية للمشاركة مع الفريق.

ويستعد نادي الهلال، لمواجهة الاتحاد، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن، وذلك من أجل استكمال الانتصار، بعد الفوز في الجولات الثلاث الأولي في المسابقة.

بنزيما يرفع راية التحدي قبل صدام الهلال "بمثابة نهائي"

تحدث النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق اتحاد جدة، على المباراة الهامة والمرتقبة ضد الهلال السعودي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وقال بنزيما في تصريحات نقلها حساب رابطة دوري روشن السعودي على منصة “إكس”: “كل المباريات مهمة جدًا بالنسبة لنا، ولكن الأهم هو أن نحصل على قسط من الراحة قبل لقاء الهلال”.

وتابع حديثه: “سنبدأ الاستعداد لمواجهة الهلال، وكل مباراة بالنسبة لنا هي بمثابة نهائي، لذا نحن ذاهبون هناك للقتال وتقديم أداء جيد”.

وأكمل قائد الاتحاد: “قدمنا أداءً رائعًا خلال مباراة الوحدة، وقمنا بعمل جيد، الفريق بأكمله والجماهير، عندما أقول إننا بحاجة إلى المشجعين ما حدث أمام الوحدة هذا ما كنت أقصده”.

وأردف: “موسى ديابي لاعب مثالي بالنسبة لنا، قدم 4 تمريرات حاسمة، فهو لاعب خطيرة جدًا ويُساعد الفريق، بالإضافة إلى أنه شخص لطيف ونحتاجه في كل مباراة لأنه ممتع”.