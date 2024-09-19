تشكيل برشلونة المتوقع ضد موناكو.. ليفاندوفسكي في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني هانز فليك على تشكيل برشلونة الأساسي الذي سيدخل به مباراة اليوم ضد موناكو الفرنسي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يدخل فريق برشلونة مواجهة اليوم بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة، حيث يستهدف العملاق الكتالوني تحقيق أفضل انطلاقة بالبطولة لرفع الروح المعنوية للاعبين والمنافسة بقوة على اللقب.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد موناكو

حارس المرمى: أندريا تير شتيجن

الدفاع: جويل كوندي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

الوسط: بيدري جونزاليس - مارك كاسادو - لامين ياما - بابلو توري - رافينيا

الهجوم: روبيرت ليفاندوفسكي

وتعد مواجهة اليوم هي التجربة الأوروبية الأولى للمدرب الألماني هانز فليك في قيادة برشلونة، وذلك بعد خوض 5 مباريات مع الفريق في الدوري الإسباني منذ توليه المهمة حقق خلالها العلامة الكاملة بالفوز فيها جميعًا.

موعد مباراة برشلونة وموناكو والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب لويس الثاني، حيث ستنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق خليل البلوشي.