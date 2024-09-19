بوروسيا دورتموند يسقط كلوب بروج بثلاثية رائعة في دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق بوروسيا دورتموند الألماني فوزاً رائعاً خارج ملعبه على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثية نظيف في أولى جولات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

جاءت المباراة مثيرة وحماسية بين الفريقين حيث إستحوذ الفريق الألماني على وسط الملعب بينما لعب كلوب بروج بقوة كبيرة وحاول من خلال الهجمات السريعة الوصول لشباك دورتموند.

إستمر التعادل السلبي مسيطراً على أجواء المباراة حتى الربع ساعة الأخير عندما إفتتح جيمي جيتينز التسجيل لبوروسيا دورتموند في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 86 يعود جيتينز مرة أخرى ليحرز ثاني أهدافه في المباراة قبل أن يضيف الخطير جيراسي الهدف الثالث في الدقيقة 89.

تشكيل بوروسيا دورتموند الألماني

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

الدفاع: رامي بن سبعيني، نيكلاس زوله، نيكو شلوتربيك، جوليان رايرسون.

الوسط: دونيل مالين، مارسيل سابيتزر، يوليان براندت، باسكال جروس.

الهجوم: كريم أديمي.