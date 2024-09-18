مانشستر سيتي يواجه إنتر ميلان في افتتاح دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة قوية ضد إنتر ميلان من مساء اليوم الأربعاء ، في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

و تقام المباراة على أرض ملعب الاتحاد، حيث يأمل السيتي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار.

يسعى الإسباني بيب جوارديولا لتوجيه فريقه نحو الفوز في هذه المباراة المهمة لمواصلة مشوارهم القوي في البطولة، حيث يطمح الفريق في التتويج بلقب دوري الأبطال هذا الموسم. بعد بداية قوية في الدوري الإنجليزي، يحتل مانشستر سيتي الصدارة برصيد كامل من النقاط بعد أربع جولات.

في المقابل، إنتر ميلان لن يكون خصمًا سهلًا، إذ يسعى الفريق الإيطالي للعودة بالنقاط الثلاث للرد على هزيمته السابقة أمام السيتي في النسخة الماضية من البطولة. سيعتمد مانشستر سيتي على تألق إيرلينغ هالاند في خط الهجوم، بينما يسعى إنتر لتحقيق الفوز واستعادة توازنه.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان:

تبدأ مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ستكون الأنظار موجهة نحو هذه المواجهة المرتقبة، حيث يتطلع كلا الفريقين لإثبات قوتهما في بداية البطولة الأوروبية.