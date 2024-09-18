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تساعية البايرن وفوز الريال.. نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات اليوم الأول من الجولة الأولى في بطولة ، أمس الثلاثاء.

وشهدت الجولة الأولى مواجهات نارية ومليئة بالندية والأهداف، حيث فاز بايرن ميونخ على نظيره دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 9-2.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ ضد دينامو زغرب - (9-2)

ضد شتوتجارت - (3-1)

يوفنتوس ضد آيندهوفن - (3-1)

أستون فيلا ضد يانج بويز - (3-0)

ليل ضد سبورتنج لشبونة - (0-2)

ضد ميلان - (3-1)

وتستأنف مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء، بمواجهة بولونيا وشاختار.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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