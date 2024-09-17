كواليس عرض اللاعب أمين الوزاني على الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، ان وكيل مغربي عرض اللاعب أمين الوزاني، على المسؤولين بالنادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" أمين الوزاني المنتقل حديثًا إلى نادي سبورتنج براجا البرتغالي بملغ ٣ مليون ونصف مليون يورو لم يقنع المدرب".

وأضاف الغندور :" المدرب غير مقتنع باللاعب الذي خاض خمس مباريات سجل هدف ولم يصنع، واداءه كان صادم للمدرب".

وأختتم:" على الجانب الأخر، أمين الوزاني غير سعيد،وبالتالي الوكيل تواصل مع وكيل كولر الذي بدوره طلب من كولر متابعة اللاعب في لقاء الجمعه القادم".