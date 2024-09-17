فرانك كيسي يواصل تألقه مع الأهلي السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الإيفواري فرانك كيسي، لاعب خط وسط الأهلي السعودي، تقديم مساهمات تهديفية مميزة في مشوار فريقه، مما يثبت دوره كأحد أبرز صفقات الصيف لعام 2023 للنادي.

عقب تسجيله هدف الفوز على بيرسبوليس الإيراني في أحد أصعب اختباراته الآسيوية، كرر كيسي تألقه بتقديم لمسة تهديفية مؤثرة من خلال تقدمه المحسوب للمناطق الهجومية.

وبات النجم البالغ من العمر 27 عاماً، عنصراً لا غنى عنه في تشكيل المدرب ماتياس يايسله بفضل إسهاماته المتعددة.

كيسي أظهر تفوقاً ملحوظاً في سجله التهديفي مقارنةً بفتراته السابقة مع برشلونة وأتالانتا. ففي برشلونة، سجل كيسي 3 أهداف فقط خلال 43 مباراة، بينما في أتالانتا بيرجامو سجل 7 أهداف في 31 مباراة. ومع الأهلي، سجل "الرئيس" 12 هدفاً وصنع 5 أهداف في 38 مباراة.

تأتي أهمية كيسي من دوره الفعال في حسم نتائج المباريات، حيث نجح في تسجيل 90% من أهدافه التي ساهمت بشكل حاسم في فوز فريقه. قبل هدفه في مرمى بيرسبوليس، سجل كيسي هدفاً مهماً ضد النصر، كما أحرز أهدافاً في فوز الأهلي على الشباب والخليج والاتحاد في ديربي جدة، بالإضافة إلى هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة ضد الأخدود.

يمتاز كيسي بأسلوبه المميز الذي يعتمد على فتح المساحات لزملائه واحتلال مواقع متقدمة في منطقة الجزاء، مما يتيح له اتخاذ قرارات تسديد مريحة.

كما يمتلك قدرة هائلة على الربط مع زملائه وتقديم تمريرات حاسمة عندما تُغلق أمامه زوايا التسديد.

