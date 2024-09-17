الامارات | المنتخب يتألق في أولمبياد الشطرنج بالرجال والسيدات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق منتخبا الرجال والسيدات الفوز على فلسطين وهايتي في الجولة الخامسة من منافسات «الأولمبياد العالمي للشطرنج» الذي تستضيف العاصمة المجرية بودابست نسخته الـ45، ويستمر إلى الـ23 من الشهر الجاري، بمشاركة 190 دولة.

وجاء فوز منتخب الرجال على فلسطين بنتيجة (3.5 مقابل نصف نقطة) ضمن مواجهات الجولة الخامسة، بعدما تمكن عمران الحوسني من التعادل على الرقعة الأولى مع اللاعب الفلسطيني محمد علام، بينما تغلب زميله عمار السدراني بالقطع السوداء على محمد سدير على الرقعة الثانية، وفاز أحمد فريد على عبدالوهاب أحمد، وتفوق إبراهيم سلطان على بهاء مسواده، ليرفع المنتخب الوطني رصيده إلى ست نقاط، ويتقاسم الصدارة العربية مع منتخبي مصر والمغرب.

من جهته، حقق المنتخب الوطني للسيدات فوزه الثاني على التوالي على منتخب هايتي بنتيجة (3.5 مقابل نصف نقطة)، في الجولة الخامسة، إذ نجحت المرشحة الدولية روضة السركال في الفوز على روز برلين بالقطع البيضاء، وعلى الرقعة الثالثة فازت عنود عيسى على كمبرلي دونات في مباراة سريعة، وعلى الرقعة الرابعة واصلت زينب المعمري تألقها وفازت على رودينا بلجراد بالقطع السوداء، فيما تعادلت مريم عيسى مع ميريسينا كادي، ليرفع منتخبنا رصيده إلى ست نقاط، ويتصدر ترتيب الدول العربية مع مصر والجزائر.