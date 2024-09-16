برشلونة يُعلن رسميًا تفاصيل إصابة أولمو ومدة الغياب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي صباح اليوم الإثنين عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، عن معاناة داني أولمو من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية وحدد مدة غيابه.

وواصل برشلونة مسلسل انتصاراته الكاسحة بالفوز (4-1) على مضيفه جيرونا، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب المونتيليفي، بالجولة الخامسة من الدوري الإسباني "الليجا".

وغادر أولمو المباراة في شوطها الثاني، بعد تعرضه لإصابة في وسط الميدان، والتي تأتي قبل مواجهة برشلونة المنتظرة ضد موناكو يوم الخميس المقبل، في دوري أبطال أوروبا.

وكتب برشلونة في بيانه الرسمي عبر منصة "إكس": "داني أولمو يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في فخذه الأيمن. ستكون فترة التوقف التقريبية بين 4 و 5 أسابيع".