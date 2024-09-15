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فليك يعلن تشكيل برشلونة أمام جيرونا بالدوري الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الألماني هانز فليك، مدرب ، التشكيل الرسمي للفريق في مباراة جيرونا، المقرر إقامتها اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة من .
 

تشكيل برشلونة:
 

حارس المرمى: تير شتيجن
المدافعون: كوبارسي، بالدي، إينيجو مارتينيز، كوندي
الوسط: بيدري، كاسادو، أولمو
الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا
في الجانب الآخر، يمثل فريق جيرونا في مباراة اليوم:

تشكيل جيرونا:

حارس المرمى: باولو جازانيجا
المدافعون: دالي بليند، ديفيد لوبيز، ميغيل جوتيريز
الوسط: أليخاندرو فرانكس، إيفان مارتن، جون إلمر سوليس
الهجوم: فيكتور تسيجانكوف، أرناوت جرونفيلد، أبيل رويز، بريان جيل

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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