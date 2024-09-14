الامارات | فراس بالعربي يستعيد بريقه بعد رحيل بيانيتش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد النجم التونسي فراس بالعربي بريقه مع الشارقة، بعدما قاده لتحقيق الانتصار الرابع على التوالي في الموسم الحالي، كان آخرها على حساب خورفكان في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بنتيجة 2-1.

واستفاد بالعربي من رحيل البوسني ميراليم بيانيتش، في نهاية الموسم الماضي، ليحصل اللاعب التونسي على فرصته كاملة، إذ ظهرت قدراته وإمكاناته بصورة أفضل عن الموسم الأول له مع «الملك»، والذي تعرض من خلاله لانتقادات كبيرة بسبب ضعف مستواه، مقارنة بما كان عليه مع عجمان حتى إنه كان مهدداً بمغادرة الفريق.

واستغل بالعربي اعتماد المدرب الروماني أولاريو كوزمين عليه بصفة أساسية في تشكيلة الشارقة بكل المباريات التي خاضها فريقه منذ بداية الموسم، إذ برز بشكل واضح من خلال إحرازه هدف الفوز على اتحاد كلباء في الدوري، وهو الهدف الذي فاز به «الملك» ليُحقق العلامة الكاملة في مباراتين، ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب العام خلف النصر «المتصدر» لأفضلية الأهداف.

وسجل لاعب خط وسط الشارقة أرقاماً مميزة في الدوري بـ99 تمريرة تجاوزت نسبة الصحيح منها حاجز الـ85%، كما تألق في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بـ86 تمريرة من بينها تسع تمريرات حاسمة.

وظهرت خطورة فراس بالعربي بعدما عاد إلى مكانه الطبيعي خلف المهاجمين، ما يظهر حجم خطورة تمريراته الحاسمة، وقدرته على صناعة الأهداف لرفاقه في الموسم الجديد، بعدما كان يُشارك في الموسم الماضي في بعض الأحيان في الجهة اليمنى، ما أثر في عطائه سواء على صعيد صناعة اللعب أو إكمال الهجمات نحو المرمى.

وبدا واضحاً أيضاً حالة التجانس التي أصبح عليها فراس بالعربي مع المهاجم البرازيلي كايو لوكاس، ما حرّك المياه الراكدة لدى نادي الشارقة بعد رحيل مهاجمه المالي موسى ماريغا، ووجود المهاجم الإسباني باكو ألكاسير على مقاعد البدلاء في معظم الوقت، الأمر الذي جعل المدرب الروماني أولاريو كوزمين يمنح فراس بالعربي الحرية الكاملة للتقدم من أجل تحقيق الزيادة العددية داخل صندوق المنافس.

وأعرب فراس بالعربي عن سعادته بالبداية الجيدة لفريقه في الموسم الجديد، ونجاح «الملك» في تحقيق الفوز في أول جولتين من الدوري، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أنا سعيد جداً للثقة التي منحها لي المدرب والإدارة والجماهير، وأبذل قصارى جهدي من أجل تقديم الأفضل بما يخدم الفريق ويُساعده على تحقيق أهدافه هذا الموسم».

وعن رؤيته لما يُقدمه الفريق منذ بداية الموسم، قال: «نسير بخطوات ثابتة، والفريق يُقدم مستويات جيدة، وما نحتاج إليه هو تقليل إضاعة الفرص أمام المرمى فقط، لو نجحنا في إحراز العديد من الفرص التي سنحت لنا لكان بوسع الفريق تسجيل أرقام كبيرة».

• فراس بالعربي: أنا سعيد جداً للثقة التي منحها لي المدرب والإدارة والجماهير.

• نسير بخطوات ثابتة، والفريق يُقدم مستويات جيدة.

أرقام فراس بالعربي مع الشارقة

عدد المباريات: 103

دقائق اللعب: 8459

الأهداف: 38

البطاقات الصفراء: 5

البطاقات الحمراء: 0