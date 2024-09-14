الامارات | خسارة منتخب الرجال وفوز السيدات في أولمبياد الشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر منتخب الرجال مواجهته الثانية، أمام نظيره منتخب النمسا المصنف 31 عالمياً بنتيجة 1.5-2.5، ضمن منافسات الأولمبياد العالمي للشطرنج رقم 45، الذي تستضيفه العاصمة المجرية بودابست.

فقد تعادل الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن مع الأستاذ الدولي الكبير فالنتين دراجنيف على الرقعة الأولى، وتعادل عمران الحوسني مع الأستاذ الدولي دومينيك هورفاث على الرقعة الثانية، وتعادل أحمد فريد مع الأستاذ الدولي بيدتسكي فالنتين، فيما خسر عمار السدراني أمام فيليكس بلونبيرغر، ويواجه منتخبنا الوطني للرجال منتخب جزر الأنتيل الهولندية في الجولة الثالثة.

واستعاد منتخب السيدات توازنه في أولمبياد الشطرنج، وحقق فوزه الأول على حساب منتخب بالاو بنتيجة 4-صفر.

وجاء الفوز الأول للسيدات بعدما تفوقت روضة السركال على أنجليكا ماجنو وتغلبت وافية المعمري على جيموتا خوان، وفازت مريم عيسى على برادو كييري، بينما فازت زينب المعمري على أنجليكا برادو، ويواجه منتخب السيدات نظيره البرازيل في الجولة الثالثة من المنافسات. يُذكر أن «طيران الإمارات» يرعى مشاركة المنتخب الوطني للشطرنج في الحدث العالمي، الذي يقام بمشاركة 190 دولة، ويستمر حتى 23 الجاري.