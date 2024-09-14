الامارات | خيول «غودولفين» تطارد ألقاب سباقات الفئة الأولى في كندا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدفع فريق «غودولفين» العالمي، بخمسة من خيرة جياده، هي: «نافال باور»، والمهرتان «ماونتن بريز» و«سندريلا دريم»، و«القدرة»، و«فيرست ريزورت»، للمنافسة على ألقاب سباقات الفئة الأولى في حفل مضمار «وودباين»، الذي يقام اليوم، ويعد أكبر سباقات العام في كندا.

ويتكل فريق «غودولفين» على خدمات الجواد «نافال باور» لإهداء الشعار الأزرق الشهير، الانتصار الثالث على التوالي في الشوط الرئيس «وودباين مايل» الذي يجري لمسافة 1600 متر عشبي، والسير على خطى زميليه في الإسطبل «مودرن غيمز» و«ماستر أوف ذا سيز» المتوجين بألقاب نسختي العامين الماضيين.

جواد الأربع سنوات المنحدر من نسل الفحل «تيوفيلو»، استهل موسمه الحالي بفوز سهل في سباق «سنغسبيل ستيكس» لخيول الفئة الثانية «جروب2» في ميدان، ويتسلح «نافال باور» في مهمته الكندية بخبراته التسابقية في سباقات الفئة الأولى في أميركا، كان آخرها حلوله أبريل الماضي وصيفاً خلف زميله في الإسطبل «ماستر أوف ذا سيز» في سباق «ميكرز مارك مايل» على مضمار «كينلاند».

وترتقي «ماونتن بريز» إلى مستوى الفئة الأولى حين تستهدف الشوط الافتتاحي «ناتالما ستيكس» لمسافة 1600 متر عشبي، في سباق سبق لمدربها شارلي آبلبي الفوز به مع كل من المهرتين «لابيلوسا» عام 2018، و«وايلد بيوتي» في 2021.

وسبق لـ«ماونتن بريز» تحقيق الفوز بسهولة في أول مشاركتين لها في عالم السباقات مايو الماضي، وحلولها وصيفة في آخر مشاركتين لها شهري يوليو وأغسطس الماضيين، وذلك في سباقي «دتشيس أوف كامبريدج ستيكس» لخيول الفئة الثانية «جروب2»، و«سويت سوليرا ستيكس» لخيول الفئة الثالثة «جروب3».

بدورها تتطلع المهرة «سندريلا دريم» لمواصلة سلسلة انتصاراتها في أميركا الشمالية لهذا الموسم، حين تنشد لقب الشوط الثاني «أي بي تايلور ستيكس» للمهرات والأفراس من عمر الثلاث سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر عشبي، مستندةً إلى أدائها الباهر الذي قادها هذا الصيف على المضامير الأميركية، لتحقيق انتصارين مستحقين، جاء أولهما يوليو الماضي في سباق «بلمونت أوكس» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب1»، وأتبعته في شهر أغسطس بلقب «ساراتوغا أوكس» لخيول الفئة الثانية «جروب1».

ويأمل المهر «القدرة» في اقتفاء أثر رفيقيه في الإسطبل «البحر» و«ميسترياس نايت» للفوز في سباق «سمر ستيكس»، الذي يجري لمسافة 1600 متر عشبي في ثالث الأشواط، متسلحاً بقدراته الاندفاعية التي قادته للفوز مطلع أبريل الماضي على الأرضية الاصطناعية لمضمار «لينكفيلد» البريطاني، قبل التوجه يوليو الماضي على مضمار «آسكوت» لبسط هيمنته وانتزاع فوزٍ كاسح في سباق «بات إيدري ستيكس».

ويشارك المهر «فيرست ريزورت» الطموحات ذاتها في المنافسة على لقب «سمر ستيكس»، حيث يتحول ابن الفحل «أنكل مو» إلى المسار العشبي بعد محاولتين في مشاركتيه الوحيدتين في عالم السباقات على المسارات الرملية، أظهر في الأولى يوليو الماضي براعته نحو الفوز في سباق مضمار «أليز بارك»، وأتبعه في أغسطس بمركز الوصافة في سباق «ساراتوغا سبيشيل ستيكس» لخيول الفئة الثانية «جروب2».