أبوظبي تقدم اختبار الخزعة السائلة للكشف عن سرطان القولون والمستقيم

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة، بالشراكة مع مجموعة M42 عن تقديم اختبار غير تدخلي يعتمد على الدم للكشف عن سرطان القولون والمستقيم والمعروف باسم الخزعة السائلة.

ويعكس هذا الاختبار المبتكر أحدث التطورات في قطاع الصحة في أبوظبي، مؤكداً التزام الإمارة بتوفير تشخيص وعلاج عالمي المستوى للأورام السرطانية، وتعزيز التدابير الصحية الوقائية.

ويُكمل اختبار الخزعة السائلة للكشف عن سرطان القولون والمستقيم الفحص التقليدي بالمنظار (الكولونوسكوب)، الذي يُعد المعيار الذهبي لتشخيص سرطان القولون والمستقيم ولكنه لا يحل محله.

ويلعب الاختبار دورًا مهمًا في تحديد المخاطر والكشف المبكر عن الأورام أو النموات السابقة للسرطان في القولون كما يمثل هذا الاختبار تقدمًا كبيرًا في تحسين قدرات الكشف المبكر، ما يسهم بشكل كبير في مكافحة سرطان القولون والمستقيم.

وقال الدكتور أحمد الخزرجي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة بالإنابة: «تأخذ أبوظبي خطوة حيوية نحو تعزيز صحة المجتمع من خلال التشجيع على الكشف المبكر عن السرطان، وإدخال اختبار مبتكر وغير تدخلي مثل الخزعة السائلة يوفر خيارًا أكثر راحة وسهولة للمرضى، ما يقلل من العوائق، ويشجع على المشاركة الأكبر في الفحوصات المنتظمة.



وأضاف«تدعم هذه المبادرة التزام أبوظبي بصحة السكان من خلال دمج تقنيات الفحص المتقدمة والشخصية التي تركز على الدقة والرعاية الوقائية، وجعل الفحوص الصحية المنتظمة ممارسة معيارية للسكان».

وسيتم تقديم اختبار الخزعة السائلة كجزء من برنامج الفحص الشامل للصحة (افحص)، وهو متاح في مراكز رئيسة للرعاية الصحية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية، ومجموعة M42 في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.

ويُعد الفحص المنتظم الاستراتيجية الأكثر فعالية للوقاية من سرطان القولون والمستقيم، وتحسين معدلات البقاء على قيد الحياة، ويوصي مركز أبوظبي للصحة العامة بإجراء الفحوص الروتينية لجميع الرجال والنساء فوق سن الأربعين. ويمثل إدخال اختبار الخزعة السائلة خطوة مهمة نحو تحسين المشاركة في الفحوص، والكشف المبكر والنتائج الصحية للمجتمع.