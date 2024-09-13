الامارات | برشلونة في وضع مثالي للثأر من جيرونا في الدوري الإسباني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو برشلونة بقيادة مدربه الجديد الألماني هانزي فليك في وضع مثالي للثأر من جاره الكاتالوني جيرونا حين يحل ضيفا عليه الأحد في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحقق برشلونة بداية مثالية بقيادة فليك بعد فوزه بجميع مبارياته الأربع الأولى، ما جعله وحيدا في الصدارة بفارق أربع نقاط عن كل من غريمه ريال مدريد حامل اللقب وأتلتيكو مدريد وفياريال، وبفارق خمس عن جاره جيرونا الخامس.

وبالتالي، تبدو جميع الظروف ملائمة كي يحقق برشلونة ثأره من جاره الذي تغلب عليه مرتين الموسم الماضي بالنتيجة ذاتها 4-2 حين كان "بلاوغرانا" بقيادة تشافي هرنانديس.

وفي موسمه الرابع فقط في دوري الكبار، حل جيرونا ثالثا خلف برشلونة وريال وضمن المشاركة في دوري الأبطال، وكان طيلة الموسم الند الأقوى لعملاق مدريد في الصراع على اللقب.

ورغم تعثره في الأمتار الأخيرة، فإن فوزه الثاني على برشلونة ضمن له المشاركة التاريخية في مسابقة دوري الأبطال التي يستهل فيها مشواره الأربعاء في ضيافة باريس سان جرمان بطل فرنسا، ومنح ريال لقبه السادس والثلاثين.

لكن الكثير تَغيَّر بين الأمس واليوم، إذ أحدث فليك نقلة نوعية في نتائج برشلونة بقيادة اليافع لامين جمال، الوافد الجديد داني أولمو والهداف المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

في المقابل، خسر جيرونا الكثير من قوته الضاربة برحيل لاعبين من طراز الهداف الأوكراني أرتيم دوفبيك والبرازيلي سافينيو، ما ترك المدرب ميتشل أمام مهمة صعبة للبحث عن بدائل.