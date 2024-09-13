تدريبات الزمالك: تنفيذ فقرات وتقسيمات فنية معينة بفرمان جوميز

ياسر رشاد - القاهرة - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فقرة فنية في المران الختامي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب نيايو الوطني، استعداداً للقاء الشرطة الكيني المقرر له غداً السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وقسم الجهاز الفني لاعبيه للمجموعتين، لتنفيذ بعض الجمل الفنية وتم خلالها التركيز على استغلال الكرات الثابتة بالإضافة إلى التدريب على التعامل مع الكرات العرضية.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر غداً السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وقسم الجهاز الفني اللاعبين لمجموعتين، تولى جوزيه جوميز توجيه تعليمات فنية للمجموعة الأولى، فيما تولى أحمد مجدي المدرب المساعد المجموعة الثانية.



واعتمد الجهاز الفني على تنفيذ بعض أفكاره الفنية خلال التقسيمة التي خاضها الفريق، وسط تعليمات مستمرة من جانب جوميز وأندريه بيكي المدرب العام خلال التقسيمة.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر غداً السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطلب جوميز من اللاعبين خلال التقسيمة التي خاضها الفريق في ختام مران اليوم، بضرورة تقارب اللاعبين في الخط الخلفي وعدم ترك المساحات.



وأدى اللاعبون بعض الجمل الفنية والخططية استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام بطل كينيا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر غداً السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.