الامارات | أحمد إسماعيل: الفجيرة جاهز لـ «الهواة».. ومباراة حتا مهمة جداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مشرف الفريق الأول لنادي الفجيرة، أحمد إسماعيل، أن فريقه أصبح جاهزاً لخوض منافسات دوري الدرجة الأولى الذي ينطلق الأحد المقبل، إذ يخوض الفجيرة مباراة مهمة مع مستضيفه حتا في استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، لحساب الجولة الأولى.

وقال أحمد إسماعيل لـ«الإمارات اليوم»: «ستكون مباراة قوية ومهمة للفريقين، كونها في انطلاقة الموسم، وأيضاً لأن كلاً من الفجيرة وحتا مرشحان للمنافسة على لقب الدوري في الموسم الجديد». وتابع: «جاهزون للدوري بعد ختام الاستعدادات التي تكللت بمعسكر تدريب خارجي في تركيا، وخاض خلاله الفريق ثلاث مباريات ودية».

وعن أبرز التعاقدات، كشف مشرف فريق الفجيرة عن التعاقد مع اللاعب حمد محمد قادماً من العربي، وعبدالرحمن جمعة ربيع من الشارقة، وعبدالرحمن أحمد من «غلف إف سي»، بجانب التعاقد مع المدافع السنغالي برنس، والجزائري الأصل الفرنسي الجنسية ساندو بن بشير، الذي يلعب في خط الهجوم، ولاعب الوسط الفرنسي بن كركور. وأكد: «هدفنا تحقيق الفوز في أول مباراة، كون الفوز يمنحنا الدافع المعنوي في بداية المسابقة».