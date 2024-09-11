مهاجم البرتغال السابق : كريستيانو رونالدو أصبح أيقونة لمنتخب بلاده

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث بيدرو باوليتا مهاجم منتخب البرتغال وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق ، على مستجدات الوضع الفني لمنتخب بلاده والأرقام المميزة التي يحققها كريستيانو رونالدو معهم ، في مسيرته الممتدة في الملاعب حتى الآن.





وواصل خلال تصريحات إعلامية على شاشة التلفزيون المصري : مصر بلد رائع وكنت سعيد جدا بزيارتها .. منتخب البرتغال يمتلك الآن لاعبين صغار في السن ويحاولوا حاليا اثبات نفسهم على ارضية الملعب ونحن في البرتغال نطمح دوما ان نكون في المقدمة.

- كريستيانو رونالدو ماكينة اهداف برتغالية لم تتوقف بعد وهو أيقونة كبيرة وما زال يمتلك الكثير رغم كبر سنه ليقدمه في الملاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسى الحالي ينتظره مستقبل كبير بفضل اللاعبين صغار السن وسيصبحون نجوم كبار في الفترة القادمة لعبت بجوار اسماء كبيرة خلال مسيرتي الكروية وقد يكونوا افضل مني فنيا مثل لويس فيجو و رونالدو و فيرناندو كوتو وغيرهم من اللاعبين المميزين.