آخر تطورات اصابة ميليتاو.. نبأ سار لـ ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل الجهاز الفنى لفريق ريال مدريد أخبارا سارة بعد اعلان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن إصابة مدافعه إيدير ميليتاو.

وأكد الصحفي خوسيه فيليكس دياز أن إيدير ميليتاو، مدافع ريال مدريد، تعافى بشكل كامل من الحمل الزائد الذي تعرض له في عضلة الفخذ المستقيمة بساقه اليمنى.

وأشار الصحفي إلى أن ميليتاو أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة الريال وسوسيداد بشكل طبيعي بعد التأكد من عملية تعافيه.

وتقام مباراة الريال وسوسيداد، يوم 14 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد قد اعلن، في بيان رسمي نشره مساء اليوم الأحد عبر موقعه الإلكتروني، تفاصيل إصابة إيدير ميليتاو، والتي تعرض لها أثناء فترة التوقف الدولي الحالية.

وكان المدافع البرازيلي، قد تعرض إلى إصابة أثناء مشاركته في تدريبات منتخب بلاده، الذي يستعد لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وبحسب البيان الرسمي، الذي نشره الميرينجي، فإن ميليتاو وبعد خضوعه لبعض الفحوصات، تبين إصابته في العضلات بسبب الإفراط في استخدام العضلة المستقيمة الفخذية في ساقه اليمنى.