مدير منتخب مصر يوجه التهنئة لمحمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - وجه إبراهيم حسن، المدير العام للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، التهنئة للاعب ليفربول محمد صلاح، بعدما وصل ل 100 مباراة دولية مع الفراعنة.



وتحدث إبراهيم حسن في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "بالطبع، أتوجه بالتهنئة لمحمد صلاح بوصوله للمباراة الـ100، مع منتخب مصر والروح كانت جيدة جدًا، صلاح يحتاج إلى تكريم أكثر من ذلك".

وتابع: "أتمنى وصوله للمباراة الـ200، ويكون عاملا مؤثرا مع المنتخب وزملائه في الفترة المقبلة".

وأردف إبراهيم حسن تصريحاته: "أنا وحسام حسن والجهاز حاولنا امتصاص هذه المفاجأة وأن تصل للاعبين بهدوء ولا تؤثر عليهم نفسيًا، اللاعبون المحترفون كانوا مرتبطين مع أنديتهم واللاعبون المحليون كذلك بسبب بطولة إفريقيا، ويرتبطون بمواعيد سفر".

وأكمل: "واجهنا فريقا محترما لكننا فاجأناهم في البداية بالتسجيل مبكرًا، وذلك سبب روح كبير جدًا لديهم، ولكن قدرنا على قتل المباراة وسجلنا 4 أهدافهم".

ويحتل المنتخب المصري صدارة ترتيب مجموعته في تصفيات كأس الأمم الإفريقية برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب موريتانيا في المركز الثاني بثلاثة نقاط

فيما يحتل منتخب بوتسوانا ثالث ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، ويتزيل منتخب الرأس الأخضر الترتيب بدون رصيد من النقاط.

