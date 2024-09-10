الامارات | «الأبيض» جاهز لمنتخب إيران بسيناريو «العنابي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم عند الساعة الثامنة من مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد في العين، مواجهة مهمة وقوية أمام ضيفه المنتخب الإيراني ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث يخوض المنتخب هذه المباراة بروح معنوية عالية في أوساط لاعبيه بعد الانتصار الكبير الذي حققه خارج أرضه في الدوحة على نظيره المنتخب القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الأولى.

ويأمل «الأبيض» في هذه المباراة تكرار سيناريو تفوقه على العنابي القطري وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى ست نقاط وتعزيز الصدارة رغم صعوبة المهمة أمام المنتخب الإيراني الذي تزخر صفوفه بعدد كبير من النجوم المحترفين في كبريات الدوريات الأوروبية، لكن في المقابل فإن الأبيض لديه أوراقه الرابحة التي يمكنها حسم المباراة في أي وقت، علماً أن آخر مباراة جمعت بين المنتخبين كانت في نهائيات كأس آسيا التي أقيمت في قطر 2023، إذ انتهت المباراة بفوز المنتخب الإيراني بهدفين مقابل هدف.

وفي حال فوز المنتخب في هذه المباراة فإن ذلك يعد مؤشراً قوياً على التقدم خطوة كبيرة للتأهل إلى نهائيات المونديال.

وعزز الانتصار الكبير للمنتخب خارج أرضه في الجولة الأولى للتصفيات والظهور القوي أمام بطل آسيا آمال الجمهور الإماراتي في تحقيق حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية بعد عام 1990، خصوصاً أن مدرب المنتخب البرتغالي باولو بينتو سبق له أن قاد منتخب بلده للتأهل إلى نهائيات مونديال 2014، كما قاد منتخب كوريا الجنوبية إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022 في قطر.

ويتسلح الأبيض الذي يتصدر مجموعته برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن كل من منتخبي إيران وأوزبكستان بقوة العزيمة والإصرار، لاسيما أنه يخوض هذه المباراة على أرضه ووسط جمهوره.

ويراهن المدرب بينتو على جاهزية لاعبيه لاسيما في الخط الأمامي بقيادة كايو كانيدو وطحنون الزعابي، وكذلك وجود خط وسط قوي يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، فضلاً عن الأداء القوي الذي ظهر به خط الدفاع ومن خلفه الحارس خالد عيسى في المباراة الماضية، إذ مثل انضمام المدافع كوامي كوايدو إضافة كبيرة إلى خط الدفاع بجانب الثلاثي خليفة الحمادي وخالد الظنحاني وعبدالله إدريس.

وتعد هذه المباراة فرصة جديدة للأبيض الإماراتي لإظهار قدراته وإمكاناته الفنية وتأكيد جدارته، وكذلك فرصة سانحة للمدرب البرتغالي باولو بينتو لقيادة المنتخب إلى انتصار جديد.

واختتم المنتخب تحضيراته للمباراة بعدما أجرى أمس تدريبه الرئيس على استاد هزاع بن زايد الذي سيستضيف المباراة، إذ ينتظر أن يخوض المنتخب المباراة بالتشكيلة نفسها التي خاض بها مباراته الأخيرة أمام قطر مع إمكانية إجراء تغييرات طفيفة على التشكيلة في حال تطلبت ظروف المباراة ذلك، خصوصاً أنه أمام منافس قوي.

ويحتاج دفاع المنتخب في هذه المباراة ومن خلفه الحارس خالد عيسى للحد من خطورة الثنائي مهدي طارمي وسردار آزمون في هجوم المنتخب الإيراني.

ويتوقع أن يحظى المنتخب بدعم جماهيري كبير في المدرجات بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام قطر واستحق به الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في هذه التصفيات.

في المقابل فإن المنتخب الإيراني المدجج بالنجوم المحترفين في الدوريات الأوروبية يسعى هو الآخر بقيادة مدربه أمير قالوي إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه بعدما فاز بصعوبة على قيرغيزستان بهدف نظيف سجله اللاعب مهدي طارمي.

ترتيب المجموعة قبل الجولة الثانية

استاد هزاع بن زايد

1- الإمارات (3 نقاط).

2- إيران (3 نقاط).

3- أوزبكستان (3 نقاط).

4- كوريا الجنوبية (دون نقاط).

5- قيرغيزستان (دون نقاط).

6- قطر (دون نقاط).