شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان مديرًا فنيًا لفريق الذهب السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الذهب السعودى أحد أندية الدورى السعودى فى الدرجة الثالثة، التعاقد مع ياسر رضوان نجم الأهلى وبلدية المحلة السابق، لتدريب الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ووقع ياسر رضوان على عقود تدريب الذهب السعودى فى حضور وكيله على جلال، مع خالد على العبرى رئيس نادى الذهب السعودى.

ولد ياسر رضوان فى 22 أبريل عام 1972 بمحافظة الدقهلية، وظهر فى الجيل الذهبى لبلدية المحلة عام 1992 وانضم للمنتخب الوطنى وشارك فى أربع بطولات لكأس الأمم الأفريقية أعوام 1996 و 1998 و2000 و2002 .

استطاع ياسر رضوان الحصول على لقب أفضل مدافع أيمن فى كأس الأمم الأفريقية عام 1996 فى جنوب أفريقيا رغم الأداء المتواضع للمنتخب المصرى فى هذه البطولة، وانهالت العروض الاحترافية عليه من كل حدبٍ وصوب بعد الأداء المتميز في بطولة أفريقيا حيث برهن بمستواه الثابت أنه لاعب صاحب لياقة عالية بمقدرته اللعب في أعلى الدوريات الأوروبية.