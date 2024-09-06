الامارات | نادي الشارقة يتعاقد مع الكرواتي داركو نياميتش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس" التعاقد مع اللاعب الكرواتي داركو نياميتش " 25عاما " قادما من نادي أوسييك الكرواتي بعقد يمتد حتى 2026 وذلك في إطار دعم الفريق بعناصر جديدة، إذ يعد اللاعب الصفقة الثانية للفريق حتى الآن خلال الانتقالات الصيفية بعد كان النادي قد ضم إلى صفوفه المدافع الصربي دافيد بتروفيك.



ويلعب داركو في خط الوسط ويمثل وجوده إضافة كبيرة للفريق الشرقاوي الذي يسعى إلى استعادة مكانته بقوة والعودة إلى منصات التتويج مجددا بعدما غاب عنها في الموسم الماضي

وقال نادي الشارقة عبر صفحته على منصة "إكس": "نرحب بانضمام اللاعب الكرواتي داركو نياميتش " 25عاما" الذي يلغب في وسط الميدان بعقد يمتد لموسمين حتى عام 2026 ".