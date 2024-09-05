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مصطفى نجم: عمر فرج "صفقة الموسم" للزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - أشاد مصطفى نجم، لاعب الزمالك السابق، بصفقة الفلسطيني عمر فرج بعد انضمامه للقلعة البيضاء لمدة 4 مواسم.

وقال نجم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "عمر فرج صفقة الموسم لنادي الزمالك فهو مهاجم من طراز فريد ويمتلك إمكانيات فنية وبدنية هائلة".

وأضاف: "عمر فرج يتميز بالمهارات وضربات الرأس ومحطة جيدة لزملائه داخل منطقة الجزاء، وسعيد للغاية بانضمامه لنادي الزمالك ومبروك للشعب الفلسطيني".

وأوضح: "أشكر مجلس إدارة الزمالك بالتعاقد مع عمر فرج ومن وجهة نظري بعد انضمامه للفريق الأبيض سيلعب بشكل أساسي مع منتخب فلسطين".

وتابع: "الزمالك المرشح الأول للتتويج بالسوبر الإفريقي، والفريق سيكون له شأن أخر بعد الصفقات التي يبرمها مجلس إدارة الزمالك".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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