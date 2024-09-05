بهدف أمام كرواتيا.. كريستيانو رونالدو يصل للهدف رقم 900

ياسر رشاد - القاهرة - وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الهدف رقم 900 بعد سجل هدفا في شباك المنتخب الكرواتي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

يتقدم منتخب البرتغال على نظيره منتخب كرواتيا بهدفين مقابل هدف، فى الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب "النور"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية للموسم الحالي 2024-25.

سجل ثنائية منتخب البرتغال كل من ديوجو دالوت في الدقيقة 7، و كريستيانو رونالدو في الدقيقة 34 كما أحرز البرتغالي ديوجو دالوت هدف كرواتيا الأول في الدقيقة 41 بالخطأ في مرماه.

وبهذا الهدف، وصل كريستيانو رونالدو إلى الهدف رقم 900 خلال مسيرته مع الأندية ومنتخب البرتغال عبر تاريخه.

وتمكن رونالدو من الوصول إلى الهدف رقم 131 مع منتخب البرتغال معززاً رقمه كالهداف التاريخي بـ"برازيل أوروبا".

نجح رونالدو في تسجيل 5 أهداف مع سبورتنج لشبونة، بالإضافة إلى 145 هدفًا مع مانشستر يونايتد.

ونجح المهاجم البرتغالي أيضاً في تسجيل 450 هدفًا مع ريال مدريد، و101 هدف مع يوفنتوس الإيطالي، بالإضافة إلى 68 هدفاً مع فريقه الحالي النصر السعودي.