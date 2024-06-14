"رونالدو في المقدمة".. قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في بطولة أمم أوروبا عبر التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تنطلق اليوم الجمعة، منافسات بطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا، في نسختها رقم 17، والتي تقام في ألمانيا بداية من اليوم 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل.

ويقص المنتخب الألماني مستضيف البطولة شريط مباريات بطولة أمم أوروبا 2024، عندما يواجه نظيره منتخب اسكتلندا اليوم في افتتاح مباريات البطولة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى "ليورو 2024".

ويحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائمة أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات، في بطولة أمم أوروبا عبر التاريخ برصيد 25 مباراة.

وجاءت قائمة أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في تاريخ بطولة أمم أوروبا كالتالي:

1- كريستيانو رونالدو.. "البرتغال".. 25 مباراة.

2- جواو موتينيو.. "البرتغال".. 19 مباراة.

3- بيبي.. "البرتغال".. 19 مباراة.

4- ليوناردو بونوتشي.. "إيطاليا".. 19 مباراة.

5- شفاينشتايجر.. "ألمانيا" .. 18 مباراة.

6- جيانلويجي بوفون.. "إيطاليا".. 17 مباراة.

7- جورجيو كيلليني.. "إيطاليا".. 17 مباراة.

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