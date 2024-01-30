زد يوافق على رحيل حارسه إلى الاهلي

وافق نادي زد على رحيل حارسه إلى صفوف فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم المارد الأحمر في الفترة القادمة.

ودخل النادي الاهلي في مفاوضات قوية مع نادي زد من أجل الحصول على خدمات اللاعب علي لطفي حارس مرمى الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة وذلك في الشتاء الحالي.

ويرغب المارد الأحمر في التعاقد مع حارس جديد بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني وذلك عقب إصابة محمد الشناوي أثناء مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

اقرأ أيضًا: بعد التراجع عن ضم أبو جبل.. 3 خيارات أمام الاهلي لتعويض غياب الشناوي

ويحتاج محمد الشناوي لبرنامج علاجي يصل مدته إلى 3 أشهر عقب إصابته بخلع في الكتف وخضوعه إلى عملية جراحية في ألمانيا خلال الأيام الماضية.

وافادت أنباء عديدة عن تراجع المارد الأحمر بشأن صفقة التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الاهلي ليحول بطل أفريقيا بوصلته لحارسه السابق علي لطفي لضمه في يناير الجاري.