شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| "لاحق".. تفاصيل الكشف عن أول جزيرة سكنية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جزيرة "لاحق"

أكبر وجهة في العالم

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية إطلاق جزيرة "لاحق" أول جزيرة سكنية خاصة ضمن وجهة "البحر الأحمر"، تقدم تجربة لنمط الحياة الفاخر على الجزر في المملكة.وتمثل جزيرة "لاحق" أول مشروع سكني يُكشف عنه بعد اكتمال المرحلة الأولى من وجهة "البحر الأحمر"، التي استقبلت أول ضيوفها في عام 2023م، وشهدت افتتاح 5 منتجعات.ويجري حاليًا استكمال بناء 11 منتجعًا إضافيًا على جزيرة "شورى"، إلى جانب تشغيل مطار "البحر الأحمر الدولي" برحلات داخلية ودولية منتظمة.ومن المقرر افتتاح جزيرة "لاحق" في عام 2028 لتكون أول مشروع في الوجهة يُركز على تملّك الوحدات السكنية، ويعزز التجربة بمرافق ضيافة وخدمات استثنائية.وتقع جزيرة "لاحق" ضمن أرخبيل يضم 92 جزيرة بكر على الساحل الغربي للمملكة محاط بأحد أكبر الحيود المرجانية في العالم، الذي يُعد موطنًا لأكثر من 2000 نوع من الأسماك النادرة والفريدة.وتمتد على مساحة 400 هكتار (4,000,000 متر مربع) وتستلهم تصميمها من تناغم الطبيعة المحيطة من الأرض والبحر والسماء والنباتات المحلية, وتقدّم مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية والأنشطة الحيوية التي تلبي احتياجات المقيمين والزوار على حد سواء.والتزمت "البحر الأحمر الدولية" بزراعة 50 مليون شجرة مانغروف، وتحسين جودة موائلها، إلى جانب حماية وتجديد شُعب البحر الأحمر المرجانية وما يتصل بها من نظم بيئية بحرية.وعند اكتمال وجهة "البحر الأحمر"، ستكون أكبر وجهة في العالم تعمل بالكهرباء المتجددة بنسبة 100%، بما يشمل جميع مرافقها ومنتجعاتها، بما فيها جزيرة "لاحق".ومن المتوقع الانتهاء من تشغيل جميع منتجعات المرحلة الأولى البالغ عددها 16 منتجعًا خلال عام 2025 وبحلول عام 2030 ستضم وجهة "البحر الأحمر" 50 منتجعًا توفر ما يصل إلى 8,000 غرفة فندقية، وأكثر من 1,000 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية, وسيكون مطار "البحر الأحمر الدولي" البوابة الرئيسة للمقيمين والزوار.