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شكرا لقرائتكم خبر عن تقنيات المستقبل.. تأسيس وادي الكم لتشغيل أول حاسوب كمي في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة فعاليات "اليوم العالمي للكم 2025"، الذي نظمه بالشراكة مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، بحضور رئيس "كاكست" رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور منير بن محمود الدسوقي، ونخبة الخبراء والمهتمين بالتقنيات المستقبلية من داخل المملكة وخارجها.
وأوضح النائب الأول لرئيس "كاكست" للبحث والتطوير الدكتور طلال بن أحمد السديري أن "كاكست" تعمل مع "أرامكو" و"سدايا" على تأسيس وادي للكم من خلال الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع كُبرى شركات الكم لتشغيل أول حاسوب كمي في المملكة.
وأوضحت المدير التنفيذي لمركز الثورة الصناعية الرابعة الدكتورة بسمة البحيران في كلمتها بافتتاح الفعالية أن علوم الكم لم تعد حبيسة الأطر النظرية، بل أصبحت اليوم محركًا رئيسيًا لتطوير حلول عملية تلامس احتياجات المجتمعات وتُسهم في التصدي للتحديات العالمية, مفيدة أن تحدي "UpLink" يُجسدّ نموذجًا فعّالًا للتكامل بين المبتكرين التقنيين وصناع القرار، بما يعزز بناء مستقبل أكثر تطورًا واستدامة.
وشهدت فعاليات اليوم العالمي للكم عقد سلسلة من الجلسات الحوارية التي تناولت تطبيقات الكم في المجالات الحيوية مثل الرعاية الصحية، والأمن السيبراني، وعلوم الحاسوب، والتعليم، والاتصالات، ومناقشات حول أهمية الحوكمة واستراتيجيات الاستثمار في المرحلة القادمة من التحول الكمّي.
إضافة إلى ورش عمل استضافتها الجمعية السعودية لحوسبة الكم، استعرضت خلالها مفاهيم متقدمة في الحوسبة الكمية، وعلى رأسها مفهوم "تبادل التشابك" وتطبيقاته المتوسعة, وضم الحدث معرضًا تقنيًا لاستعراض تاريخ علوم الكم وتطوره المستقبلي.
ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز مكانتها في مجال التقنيات المستقبلية، ودعم مشروع "الاقتصاد الكمي"، واختير يوم 14 أبريل ليكون مناسبة سنوية للاحتفاء بعلم الكم، تزامنًا مع إعلان الأمم المتحدة عام 2025 عامًا دوليًا لعلوم وتقنيات الكم.
وأوضح النائب الأول لرئيس "كاكست" للبحث والتطوير الدكتور طلال بن أحمد السديري أن "كاكست" تعمل مع "أرامكو" و"سدايا" على تأسيس وادي للكم من خلال الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع كُبرى شركات الكم لتشغيل أول حاسوب كمي في المملكة.
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علوم الكموقال: "في المملكة المستقبل ليس حلمًا بعيدًا، بل يتم ترجمته في مختبرات الكم بكاكست، ومناقشته في مراكز الابتكار في نيوم، واختباره في الشركات التقنية الناشئة في الكراج، ونعمل على إنشاء نظام بيئي تتلاقى فيها المؤسسات الأكاديمية والصناعة والابتكار".
وأوضحت المدير التنفيذي لمركز الثورة الصناعية الرابعة الدكتورة بسمة البحيران في كلمتها بافتتاح الفعالية أن علوم الكم لم تعد حبيسة الأطر النظرية، بل أصبحت اليوم محركًا رئيسيًا لتطوير حلول عملية تلامس احتياجات المجتمعات وتُسهم في التصدي للتحديات العالمية, مفيدة أن تحدي "UpLink" يُجسدّ نموذجًا فعّالًا للتكامل بين المبتكرين التقنيين وصناع القرار، بما يعزز بناء مستقبل أكثر تطورًا واستدامة.
تكريم 10 شركاتوشهد الحدث تكريم 10 شركات ناشئة ابتكارية من مختلف دول العالم في تحدي "الكم من أجل المجتمع"، الذي أطلقه المركز بالتعاون مع منصة "UpLink" التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال ممن يوظفون تقنيات الكم في تقديم حلول عملية لمواجهة التحدّيات العالمية في مجالات تغير المناخ، والاستدامة، والرعاية الصحية، والمياه.
وشهدت فعاليات اليوم العالمي للكم عقد سلسلة من الجلسات الحوارية التي تناولت تطبيقات الكم في المجالات الحيوية مثل الرعاية الصحية، والأمن السيبراني، وعلوم الحاسوب، والتعليم، والاتصالات، ومناقشات حول أهمية الحوكمة واستراتيجيات الاستثمار في المرحلة القادمة من التحول الكمّي.
إضافة إلى ورش عمل استضافتها الجمعية السعودية لحوسبة الكم، استعرضت خلالها مفاهيم متقدمة في الحوسبة الكمية، وعلى رأسها مفهوم "تبادل التشابك" وتطبيقاته المتوسعة, وضم الحدث معرضًا تقنيًا لاستعراض تاريخ علوم الكم وتطوره المستقبلي.
ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز مكانتها في مجال التقنيات المستقبلية، ودعم مشروع "الاقتصاد الكمي"، واختير يوم 14 أبريل ليكون مناسبة سنوية للاحتفاء بعلم الكم، تزامنًا مع إعلان الأمم المتحدة عام 2025 عامًا دوليًا لعلوم وتقنيات الكم.