شكرا لقرائتكم خبر عن متبقي 10 أيام.. آخر موعد لتخفيض 50% من المخالفات المرورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت الإدارة العامة للمرور أن المهلة المتبقية للاستفادة من مبادرة تخفيض (50%) من قيمة المخالفات المرورية المتراكمة قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م، تنتهي خلال (10) أيام، قبل أن تعود المخالفات إلى قيمتها الأساسية بعد انتهاء المهلة بتاريخ 18/ 4/ 2025 م.

وبينت أن الاستفادة من التخفيض يكون عبر سداد كامل المخالفات دفعة واحدة أو سداد كل مخالفة على حدة.

ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى سرعة السداد عبر القنوات الرسمية، والالتزام بقواعد السير على الطرق وعدم ارتكاب المخالفات المرورية للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.