وزير الخارجية يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، إلى عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن، في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة أبرز القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.