الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق أول مسرعة أعمال في تكنولوجيا الرياضة

أطلقت الجامعة السعودية الإلكترونية اليوم مبادرة "مسرعة الأعمال في تكنولوجيا الرياضة "، وذلك على هامش منتدى الاستثمار الرياضي في خطوة نحو تعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال في المجال الرياضي.

وتهدف إلى دعم وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين في القطاع الرياضي والتقني بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من أجل بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، وتعزيز جودة الحياة وتحفيز ريادة الأعمال في هذا المجال المتنامي من خلال توفير بيئة تمكينية تجمع بين التأهيل العملي والإرشاد المهني والربط مع الجهات الاستثمارية، بما يسهم في تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشاريع رياضية تقنية قابلة للنمو والاستدامة من خلال دعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الرياضة والتقنية، فيما سيتم اختيار 20 شركة ناشئة وتقديم خدمات التدريب والإرشاد، بالإضافة إلى الدعم المالي. وأكدت الجامعة أن إطلاق المسرعة يمثل امتدادًا لإستراتيجيتها في دعم الاقتصاد الرقمي وتكريس ثقافة الابتكار في التعليم العالي، مشيرةً إلى أن قطاع تكنولوجيا الرياضة يُعد من القطاعات الواعدة التي تتطلب مبادرات نوعية لمواكبة التحول الرقمي في المملكة وتلبية احتياجات الجيل القادم من الرواد والمبدعين.

ودعت جميع المهتمين بمجالات التقنية والرياضة ورواد الأعمال إلى المشاركة والتسجيل والاستفادة من فرص الدعم والتمكين التي توفرها في هذه المبادرة الطموحة، للإسهام في بناء مستقبل الرياضة الذكية في المملكة.