شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية والان نبدء بالتفاصيل

الصناعة والثروة المعدنية السعودية

الدمام - شريف احمد - أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، على الاهتمام الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية والمحتوى المحلي من قِبل القيادة الرشيدة.ولفت إلى المتابعة المستمرة من سمو ولي العهد -حفظه الله- لأداء هذه القطاعات ونتائجها، وحرصه على تمكينها لتكون ركيزة رئيسية في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.جاء ذلك خلال جولة معايدة شملت مختلف جهات المنظومة بمناسبة عيد الفطر المبارك، قدّم خلالها التهنئة للجميع.وأكد أهمية الاستمرار في العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات.وذلك لدفع مسيرة النمو الصناعي والتعديني، وتطوير المحتوى المحلي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة.