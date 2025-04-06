السعودية | سماحة المفتي العام و”نائبه” يستقبلان المهنئين بعيد الفطر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ومعالي نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد في مكتبه بالرئاسة اليوم، المهنئين بعيد الفطر من منسوبي الرئاسة أصحاب المعالي والفضيلة، وجمعًا من المواطنين والمقيمين الذين قدموا التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر.

ونوه سماحة مفتى عام المملكة، بما تحقق للرئاسة من منجزات خلال شهر رمضان وأيام العيد، في تأدية المهام لمفوضي الإفتاء بعموم الخليج 365 والمحافظات التابعة لها، في إطار الحرص على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة، وتقديم الفتاوى للمعتمرين والزوار.

ودعا سماحة المفتي العام الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ الله تعالى أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يجزيهم خير الجزاء.

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