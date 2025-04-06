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الأمير بندر خالد الفيصل يُشيد بليلة دايم السيف.. فيديو

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الأمير بندر خالد الفيصل يُشيد بليلة دايم السيف.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - عبّر الأمير بندر خالد الفيصل عن إعجابه الكبير بليلة “دايم السيف” التي أقيمت تكريماً لمسيرة والده الأمير خالد الفيصل الشعرية .

وخلال مقطع فيديو علق “الأمير بندر” على الليلة، قائلاً: “نور الليلة الأمير تركي الفيصل والحضور، وأداء الفنانين كان على أعلى مستوى، وطبعاً أبو نورة مستوى آخر.”

وشارك في الحفل ثمانية فنانين، وهم: محمد عبده، أحلام، ماجد المهندس، طلال سلامة، نواف جبرتي، آمال ماهر، وليد الشامي، وعبادي الجوهر.

وأقيم الحفل على مسرح “عبادي الجوهر أرينا” ضمن فعاليات “موسم جدة 2025” بحضور كبير للجمهور في المسرح.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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