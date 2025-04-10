شكرا لمتابعة خبر عن قيمة طقم الألماس للأميرة حصة بنت فيصل في حفل زفافها.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بلغ طقم الألماس الذي ارتدته الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز في حفل زواجها من الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود قيمة كبيرة ومواصفات استثنائية.

وتضمن الطقم عقدًا يحمل فصًا مركزيًا يزيد وزنه عن 17 قيراطًا، وتم تصنيعه وفقًا لأعلى مواصفات الجودة في عالم الألماس.

كما ضم الطقم حلقًا بمقاسات ضخمة وخاتمًا فاخرًا، جميعهم من أنقى وأعلى جودات الألماس الموجودة في السوق.

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