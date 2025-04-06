شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| انطلاق مزاد الإبل في الجوف بحضور لافت وتنظيم مميز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، انطلقت فعاليات النسخة الثانية من مزاد الإبل مساء أمس السبت بمحافظة دومة الجندل.

وشهد المزاد الذي تنظمه بلدية محافظة دومة الجندل إقبالًا كبيرًا في يومه الأول، بمشاركة واسعة من ملاك الإبل والمستثمرين من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج في حدث يجمع بين الأصالة التراثية والفرص الاقتصادية الواعدة.

مزاد الإبل وعرض المزاد مجموعة من الإبل المتميزة في السلالات والجمال والقوة، إذ تنافس المشاركون بعروضهم لجذب المستثمرين وهواة التراث وسط أجواء تعكس عمق الارتباط بتاريخ الإبل في الثقافة العربية.



ويعد مزاد الإبل منصة مهمة لتنشيط سوق الإبل وتبادل الخبرات بين المربين والتجار، كما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وإحياء الموروث الأصيل.

