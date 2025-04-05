شكرا لقرائتكم خبر عن صور | تفاعل غير مسبوق.. اختتام فعاليات العيد في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

عروض ترفيهية

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احتفالات الرياض بعيد الفطر

الدمام - شريف احمد - اختتمت أمانة منطقة الرياض مؤخرًا فعالياتها والتي شهدت تفاعلا غير مسبوق.وشهدت تنظيم فعاليات ترفيهية متنوعة في خمس حدائق عامة موزعة في أنحاء العاصمة، جرى تأهيلها وتهيئتها؛ لتكون وجهات مثالية للاحتفال واستقبال الزوار.وشملت الحدائق، كلا من: حديقة الندوة، وحديقة الحزم 4، وحديقة الياسمين، وحديقة الكناري، وحديقة الورود.وتضمنت البرامج الاحتفالية المتنوعة، عروض ترفيهية، وأنشطة تفاعلية، تناسب مختلف الفئات العمرية؛ بهدف تعزيز أجواء العيد، ونشر الفرح بين أفراد المجتمع.وعمت أجواء سعيدة وفرحة غامرة حدائق مدينة الرياض في عيد الفطر المبارك، وسط حضور مميز، وتوزيعات أضافت لمسة من البهجة على قلوب الأطفال، والحاضرين من خلال مسرحيات ومسابقات تفاعل معها الأطفال.كما أضافت وسط تلك الأجواء، فعاليات وأنشطة حيوية، بمشاركات مجتمعية مبتهجة.