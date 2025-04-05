السعودية | تعليم المدينة المنورة: استمرار مواعيد الدوام الشتوي في مدارس التعليم العام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، أن مواعيد الدوام الشتوي في مدارس التعليم العام مستمرة، ابتداءً من الأحد القادم 8 شوال الجاري.

وبيّنت الإدارة أن بداية الاصطفاف الصباحي في جميع مدارس المنطقة (بنين)، سيكون في تمام الساعة الـ 7:30 صباحًا في حين تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة الـ 7:45 صباحًا، وسيكون الاصطفاف الصباحي في جميع مدارس المنطقة (بنات) في تمام الساعة الـ 7:15 صباحًا, وتبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة الـ7:30 صباحًا, داعية جميع مدارس التعليم العام إلى التقيّد بالتوقيت الشتوي لضبط مواعيد حضور وانصراف الطلاب والطالبات على أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي يوم 1446/10/22هـ.

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