شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد..التعليم تعتمد جدول العودة والتسجيل والنقل والوظائف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حددت وزارة التعليم أربعة مواعيد مفصلية ضمن التقويم الزمني للعام الدراسي الحالي 1446هـ، تشمل عودة الدراسة للفصل الدراسي الثالث، وبدء تسجيل الطلاب والطالبات في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، إلى جانب مواعيد متعلقة بالنقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، وإعلان نتائج الترشيح على الوظائف التعليمية.
وبحسب الوزارة، فإن يوم الأحد 8 شوال 1446هـ سيكون موعدًا لـ انطلاق الفصل الدراسي الثالث في جميع مدارس التعليم العام، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يُستأنف العام الدراسي في مرحلته الأخيرة التي تشهد تكثيفًا للأنشطة التعليمية، واستعدادًا للاختبارات النهائية.
وفي اليوم ذاته، تبدأ الوزارة استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1447هـ، عبر نظام "نور" الإلكتروني، وفق خطة زمنية معتمدة تهدف إلى تنظيم عمليات التسجيل المبكر، وضمان توفر المقاعد في المدارس الحكومية والأهلية.
كما تبدأ الوزارة يوم الاثنين 9 شوال 1446هـ الإعلان عن الفرص المتاحة في حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات، ضمن إجراءات إلكترونية منظمة تتيح للكوادر التعليمية تقديم رغباتهم المهنية، بناء على الاحتياج والضوابط المعتمدة.
وتختتم الوزارة هذه المرحلة بـ إعلان أسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية، وذلك يوم الخميس 12 شوال 1446هـ، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة تقويم التعليم والتدريب، في إطار دعم التخصصات التعليمية ورفع كفاءة الأداء في المدارس.
وتؤكد وزارة التعليم أن هذه الخطوات تأتي امتدادًا لجهودها في رفع مستوى الجاهزية للفصل الدراسي الثالث، وتحقيق العدالة في فرص النقل والتوظيف، وتعزيز جودة الخدمات التعليمية المقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير منظومة التعليم وتنمية القدرات البشرية.
وبحسب الوزارة، فإن يوم الأحد 8 شوال 1446هـ سيكون موعدًا لـ انطلاق الفصل الدراسي الثالث في جميع مدارس التعليم العام، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يُستأنف العام الدراسي في مرحلته الأخيرة التي تشهد تكثيفًا للأنشطة التعليمية، واستعدادًا للاختبارات النهائية.
وفي اليوم ذاته، تبدأ الوزارة استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1447هـ، عبر نظام "نور" الإلكتروني، وفق خطة زمنية معتمدة تهدف إلى تنظيم عمليات التسجيل المبكر، وضمان توفر المقاعد في المدارس الحكومية والأهلية.
فرص وظيفية
كما تبدأ الوزارة يوم الاثنين 9 شوال 1446هـ الإعلان عن الفرص المتاحة في حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات، ضمن إجراءات إلكترونية منظمة تتيح للكوادر التعليمية تقديم رغباتهم المهنية، بناء على الاحتياج والضوابط المعتمدة.
وتختتم الوزارة هذه المرحلة بـ إعلان أسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية، وذلك يوم الخميس 12 شوال 1446هـ، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة تقويم التعليم والتدريب، في إطار دعم التخصصات التعليمية ورفع كفاءة الأداء في المدارس.
وتؤكد وزارة التعليم أن هذه الخطوات تأتي امتدادًا لجهودها في رفع مستوى الجاهزية للفصل الدراسي الثالث، وتحقيق العدالة في فرص النقل والتوظيف، وتعزيز جودة الخدمات التعليمية المقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير منظومة التعليم وتنمية القدرات البشرية.