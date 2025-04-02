شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد..التعليم تعتمد جدول العودة والتسجيل والنقل والوظائف والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية