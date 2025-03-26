شكرا لقرائتكم خبر عن ذكر وعبادة.. سكينة وخشوع بالمسجد النبوي في ليلة 27 رمضان والان نبدء بالتفاصيل

ليلة 27 رمضان

الدمام - شريف احمد - أديت في المسجد النبوي اليوم صلاة العشاء والتراويح ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان تحريًا لليلة القدر في العشر الأواخر في أجواء روحانية يسودها الأمن والأمان والسكينة والخشوع والاستقرار وسط منظومة من الخدمات المتكاملة.وامتلأت أروقة المصليات بالمسجد النبوي منذ وقت مبكر بالمصلين من داخل وخارج المملكة.وحرصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة على التهيئة الكاملة للمسجد النبوي ووضع كل الترتيبات اللازمة للمحافظة على سلامة وراحة الزائرين ومساعدتهم على قضاء أوقات مليئة بالذكر والعبادة.من حيث جاهزية المصليات بالسجاد وخدمات التطهير والنظافة والتبخير والتطييب وسقيا ماء زمزم للمصلين وخدمات الوقاية البيئية، والعناية بالمرافق ودورات المياه ومنع الظواهر السلبية، وتهيئة خدمة العربات ونظام المراقبة والبلاغات لتحقيق مستوى عالٍ من الرضا عن الخدمات المقدمة لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.