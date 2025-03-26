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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية جزر القمر يؤدي مناسك العمرة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أدى الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة.
وكان في استقباله عند المسجد الحرام عدد من المسؤولين بمكة المكرمة.
وأدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه رضوان الله عليهما.
وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي، المشرف العام على الأعمال في المسجد النبوي م. محمد بن سلمان الجهني، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب بن نعيمان البدراني، وعدد من المسؤولين.
وكان في استقباله عند المسجد الحرام عدد من المسؤولين بمكة المكرمة.
المسجد النبويوزار الرئيس عثمان غزالي، والوفد المرافق له المسجد النبوي الشريف أمس الثلاثاء.
وأدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه رضوان الله عليهما.
وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي، المشرف العام على الأعمال في المسجد النبوي م. محمد بن سلمان الجهني، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب بن نعيمان البدراني، وعدد من المسؤولين.