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شكرا لقرائتكم خبر عن أهم خدمات دليل المصلي لاغتنام الوقت في مصليات المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تتوفر خدمة دليل المصلي لزوار المسجد الحرام، وهي خدمة إلكترونية إثرائية تتيح للمصلي الوصول إلى المعلومات الدينية في أثناء انتظاره للصلاة.
ويشمل دليل المصلي:
وشملت التجيهزات:
ويشمل دليل المصلي:
- المصحف الإلكتروني.
- الخطب والدروس.
- الأذكار والأدعية.
- تعليم الوضوء والصلاة.
- دليل المعتكف.
- المطوف الرقمي.
العناية بكبار السن وتحسين تجربة الزواروتؤكد الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التزامها الثابت بدعم كبار السن وذوي الإعاقة، من خلال توفير توجيه متخصص يساعدهم على الوصول إلى وجهاتهم بكل سهولة ويسر.
تجهيزات العشر الأواخر من رمضان في المسجد الحرامخلال اجتماع لجنة الحج المركزية، برآسة نائب أمير منطقة مكة، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، تمت مناقشة خطط الجاهزية للعشر الأواخر من رمضان واستعدادات الجهات لحج 1446هـ.
وشملت التجيهزات:
- تجهيز المصليات.
- زيادة السجاد والبخور
- تشغيل الفرق الفنية 24/7
- تعزيز فرق المتطوعين لخدمة المعتمرين.