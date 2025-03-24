شكرا لقرائتكم خبر عن أهم خدمات دليل المصلي لاغتنام الوقت في مصليات المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

المصحف الإلكتروني.

الخطب والدروس.

الأذكار والأدعية.

تعليم الوضوء والصلاة.

دليل المعتكف.

المطوف الرقمي.

العناية بكبار السن وتحسين تجربة الزوار

تجهيزات العشر الأواخر من رمضان في المسجد الحرام

تجهيز المصليات.

زيادة السجاد والبخور

تشغيل الفرق الفنية 24/7

تعزيز فرق المتطوعين لخدمة المعتمرين.

الدمام - شريف احمد - تتوفر خدمة دليل المصلي لزوار المسجد الحرام، وهي خدمة إلكترونية إثرائية تتيح للمصلي الوصول إلى المعلومات الدينية في أثناء انتظاره للصلاة.ويشمل دليل المصلي:وتؤكد الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التزامها الثابت بدعم كبار السن وذوي الإعاقة، من خلال توفير توجيه متخصص يساعدهم على الوصول إلى وجهاتهم بكل سهولة ويسر.خلال اجتماع لجنة الحج المركزية، برآسة نائب أمير منطقة مكة، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، تمت مناقشة خطط الجاهزية للعشر الأواخر من رمضان واستعدادات الجهات لحج 1446هـ.وشملت التجيهزات: