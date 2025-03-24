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الإنذار الأحمر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة بمنطقة عسير

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • الإنذار الأحمر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة بمنطقة عسير 1/2
  • الإنذار الأحمر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة بمنطقة عسير 2/2

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد الإنذار الأحمر بشأن حالة الطقس في منطقة عسير، حيث نبه من هطول أمطار غزيرة. وشملت إنذارات الأرصاد: النماص وبلقرن وتنومة.

الحالة الجوية

ونبه المركز من أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
وتستمر الحالة المطرية، بمشئية الله، حتى الساعة 8 مساءً.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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