شكرا لقرائتكم خبر عن الإنذار الأحمر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة بمنطقة عسير والان نبدء بالتفاصيل

الحالة الجوية

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد الإنذار الأحمر بشأن حالة الطقس في منطقة عسير، حيث نبه من هطول أمطار غزيرة. وشملت إنذارات الأرصاد: النماص وبلقرن وتنومة.ونبه المركز من أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.وتستمر الحالة المطرية، بمشئية الله، حتى الساعة 8 مساءً.