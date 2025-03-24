شكرا لمتابعة خبر عن الرياض تشهد محادثات أمريكية روسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يرتقب أن تبدأ اليوم الاثنين، محادثات أمريكية روسية، بعدما انطلقت الاجتماعات بين الوفدين الأوكراني والأمريكي في الرياض أمس.

وسيتم عقد المباحثات اليوم الاثنين على مستوى لجان فنية، لمناقشة تفاصيل الهدنة البحرية المؤقتة، على أن تتوسع في وقت لاحق.

وكشف مستشار الأمن القومي مايك والتز أمس أن الوفد الأمريكي سيناقش في الوقت الحالي وقف إطلاق نار بحري في البحر الأسود، ليتمكن الجانبان الروسي والأوكراني من نقل الحبوب والوقود واستئناف التجارة.

وقد يتوسع النقاش حول “خط السيطرة”، وتفاصيل آليات التحقق وحفظ الهدنة المؤقتة، فضلا عن وضع الحدود بتوازناتها الحالية.