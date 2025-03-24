شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، الشرقية، الرياض، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق، كذلك على منطقتي المدينة المنورة وتبوك خاصة الساحلية منها، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر من شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.