وأوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة، بما في ذلك سواحلها ومرتفعاتها، ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وكذلك منطقة المدينة المنورة؛ مضيفًا أن الحالة ستشمل المناطق الوسطى والشرقية، حيث تشهد المنطقة الشرقية، ومنطقة القصيم، ومعظم أجزاء منطقة الرياض، أمطارًا تتراوح بين المتوسطة والغزيرة إلى الشديدة.
وبين المركز أن مناطق الباحة، عسير، نجران، وجازان ستتأثر أيضًا بهطولات متوسطة إلى غزيرة، مع احتمالية تساقط البرد وجريان السيول في بعض المواقع، داعيًا الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، واتباع إرشادات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
وحثّ المركز على متابعة تقاريره الدورية عبر منصاته الرسمية لمعرفة المستجدات حول الحالة المطرية والمناطق المتأثرة بها، مشددًا على أهمية الالتزام بتوجيهات الجهات المعنية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات. ويمكن للراغبين في الاطلاع على تفاصيل الحالة الجوية زيارة الرابط الإلكتروني .
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: تأثر معظم مناطق السعودية بحالة مطرية متفاوتة الغزارة حتى الأحد المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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