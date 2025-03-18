شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك عبد العزيز ينظم برنامج لجمع الشباب السعودي مع نظرائهم من الدول الأخرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، بحضور سعادة الأمين العام للمركز، الدكتور، عبدالله الفوزان، ونائب الأمين العام، الأستاذ إبراهيم العاصمي، لقاءً شبابي جمع عدد من الشباب السعودي وشباباً من جنسيات مختلفة، ضمن برنامج (سفير).



تعزيز التواصل الثقافي

وفي بداية اللقاء رحب الأمين العام بالمشاركين، وأكد أن برنامج سفير الذي يجمع بين شباباً وشابات من السعودية ومن مختلف الجنسيات، يهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي بين الشباب السعودي والمقيمين من مختلف الجنسيات، ويمكن الشباب من مهارات التواصل الفعّال مع الثقافات الأخرى، مبيناً أن برنامج سفير يعمل على إبراز القيم الإنسانية المشتركة، مما يسهم في تحقيق التعايش، وتقوية العلاقات، وتعزيز قيم التسامح والانفتاح على الثقافات الأخرى بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030.



وشهد اللقاء جلسة حوارية ادارتها، شمس الصبي، نوقش خلالها القيم الإنسانية المشتركة بين مختلف الحضارات، كما شهد اللقاء تبادل التجارب حول مفهوم الصيام والتقاليد الدينية والثقافية في مختلف الدول. كما تعرف الشباب من الجنسين على العادات والتقاليد الاجتماعية في كل مجتمع، بما في ذلك الأطعمة، والعادات الرمضانية من مختلف الدول.