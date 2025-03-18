شكرا لقرائتكم خبر عن النور التخصصي.. تدخل ينقذ حياة معتمرة مصرية من جلطة قلبية والان نبدء بالتفاصيل

كفاءة الفريق الطبي

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي متخصص في مستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة معتمرة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا بإجراء عملية قسطرة قلبية ناجحة للشريان التاجي الأيمن.وأوضح التجمع أن المريضة وصلت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهي تعاني آلامًا حادة في الصدر وهبوط الضغط والنبضات.وبعد الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود انسداد وإقفال في الشريان التاجي وجلطة، ما استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا.وأشار تجمع مكة المكرمة الصحي إلى أنه بفضل كفاءة الفريق الطبي والتجهيزات المتقدمة أُجري فتح الشريان المسدود واستعادة تدفق الدم إلى القلب وسحب الجلطة، ما أسهم بشكل كبير في استقرار حالة المريضة ونجاح العملية.يذكر أن مستشفى النور التخصصي يحرص على تقديم رعاية طبية متقدمة ومتكاملة لضيوف الرحمن، ويسخر كل إمكاناته وكوادره لهذا الغرض.