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النور التخصصي.. تدخل ينقذ حياة معتمرة مصرية من جلطة قلبية

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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  • النور التخصصي.. تدخل ينقذ حياة معتمرة مصرية من جلطة قلبية 2/2

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الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي متخصص في مستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة معتمرة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا بإجراء عملية قسطرة قلبية ناجحة للشريان التاجي الأيمن.
وأوضح التجمع أن المريضة وصلت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهي تعاني آلامًا حادة في الصدر وهبوط الضغط والنبضات.
وبعد الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود انسداد وإقفال في الشريان التاجي وجلطة، ما استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا.

كفاءة الفريق الطبي

وأشار تجمع مكة المكرمة الصحي إلى أنه بفضل كفاءة الفريق الطبي والتجهيزات المتقدمة أُجري فتح الشريان المسدود واستعادة تدفق الدم إلى القلب وسحب الجلطة، ما أسهم بشكل كبير في استقرار حالة المريضة ونجاح العملية.
يذكر أن مستشفى النور التخصصي يحرص على تقديم رعاية طبية متقدمة ومتكاملة لضيوف الرحمن، ويسخر كل إمكاناته وكوادره لهذا الغرض.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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